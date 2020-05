Cronaca 213

Gela, tragedia sfiorata in via Pisa: 51enne precipita in una botola. Trasferito in elisoccorso al Sant'Elia

L'uomo ha riportato un grave trauma toracico. Ad estrarlo dalla botolo in cui è precipitato, sono stati i vigili del fuoco

Donata Calabrese

10 Maggio 2020 17:36

E’ ricoverato in prognosi riservata, un 51enne di Gela, Antonino Falsaperla a causa delle gravi ferite riportate, in varie parti del corpo dopo essere precipitato in una botola facendo un volo di svariati metri. Tutto è successo oggi pomeriggio, in un’abitazione di via Pisa, nel quartiere “Sperone”, nel cuore del centro storico di Gela. A chiedere l’intervento dei soccorritori sono stati i suoi familiari. L’uomo è stato soccorso prima con un’ambulanza del 118 e poi è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, una volante della polizia, i volontari del 118 e i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre il 51enne, dal luogo in cui era precipitato. Gli inquirenti stanno tentando di risalire alle cause e all''esatta dinamica di quanto è successo.

