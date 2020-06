Cronaca 1083

Gela, tragedia in via Recanati: 13enne cade dalla bici e muore. Inutile la corsa in ospedale

La tragedia si è consumata poco dopo le 14. le sue condizioni sono apparse subito disperate. Inutile la corsa al "Vittorio Emanuele"

Redazione

10 Giugno 2020 15:28

Tragedia oggi in via Recanati a Gela, dove un ragazzino di 13 anni, Angelo Giovane, è morto subito dopo essere stato ricoverato in ospedale. Il ragazzo sarebbe caduto da una bici elettrica. Inutile la corsa in ospedale, dove i medici hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte ma il ragazzino non ce l’ha fatta a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto con l’asfalto. Sul posto è intervenuta una squadra della polizia municipale per i rilievi di rito e per ricostruire l'esatta dinamica di quanto è successo.

Tragedia oggi in via Recanati a Gela, dove un ragazzino di 13 anni, Angelo Giovane, è morto subito dopo essere stato ricoverato in ospedale. Il ragazzo sarebbe caduto da una bici elettrica. Inutile la corsa in ospedale, dove i medici hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte ma il ragazzino non ce l’ha fatta a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto con l’asfalto. Sul posto è intervenuta una squadra della polizia municipale per i rilievi di rito e per ricostruire l'esatta dinamica di quanto è successo.

Gela piange il piccolo Angelo, era un ragazzo pieno di vita: i medici hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte

News Successiva Gela, Salvatore Scollo è stato ritrovato: il 16enne era scomparso da casa alcuni giorni fa

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare