Gela, tragedia alla diga Comunelli: operaio morto dopo essere stato travolto da un escavatore

La tragedia si è consumata questa mattina. Inutili i soccorsi. La procura di Gela ha aperto un'inchiesta

Redazione

23 Luglio 2020 10:50

Tragedia questa mattina. Un uomo, che lavorava alla Diga Comunelli nei pressi di Butera, è stato travolto da un escavatore che lui stesso stava manovrando. A perdere la vita è stato un favarese di 56 anni. La vittima si chiama Giovanni Cusumano e lavorava per un’azienda incaricata ad installare dei monitoraggi per la diga.L’uomo è stato schiacciato dal mezzo. Sul posto si sono precipitati i soccorritori, ma Giovanni Cusumano sarebbe morto sul colpo. La Procura ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Indagano i carabinieri.

