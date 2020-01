Attualita 205

Gela, torna l'acqua grazie ad un bypass. Scoppia la protesta dei cittadini davanti gli uffici di Caltaqua

Proseguono intanto i lavori per sistemare il guasto verificatosi lungo la condotta di Spinasanta. Il sindaco chiede una relazione all'ente gestore

Redazione

13 Gennaio 2020 13:48

L’erogazione idrica è ripresa grazie all’attivazione del bypass realizzato la scorsa estate. Dopo l’interruzione della distribuzione causata da un guasto riscontrato lungo la condotta di avvicinamento che collega il serbatoio Spinasanta con la rete idrica cittadina questa mattina sono proseguiti i lavori per eliminare il disagio ai cittadini. Dopo un nuovo sopralluogo del sindaco è stato confermato che la ripresa è già avvenuta grazie al by pass mentre entro oggi, al massimo domani, dovrebbero concludersi i lavori di riparazione sulla condotta. Il primo cittadino ha chiesto anche al direttore generale di Caltaqua una relazione per rispondere alle proteste dei cittadini che lamentano la presenza di lunghe code davanti gli uffici di Caposoprano.

