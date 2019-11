Eventi 125

Gela, torna il servizio "svuota cantine": sarà possibile conferire rifiuti ingombranti ed elettrodomestici

Domenica 24 novembre, dalle 8 alle 13 sarà possibile conferire i rifiuti in via Prati, di fronte l'ingresso di Bosco Littorio

Redazione

18 Novembre 2019 13:00

Torna a Gela, domenica 24 novembre, il servizio “svuota cantine” per il conferimento di rifiuti RAEE ed ingombranti che provengono dal regolare uso di domestico di mobili vari ed attrezzature, per i quali si decide di dismettere e smaltire come diverse tipologie di rifiuti, e precisamente:RAEE: televisori, schermi a led, elettrodomestici come lavatrici, frigoriferi, cucine, lavastoviglie, forni, climatizzatori, aspirapolveri,computer, fax, stampanti, videocamere, macchine per cucire ecc.

INGOMBRANTI: mobili, armadi, poltrone, divani, sedie, materassi tapparelle, reti, brandine, biciclette, secchi n vetro e/o in plastica di grandi dimensioni, pentole, pneumatici, cerchi ecc. Non sono ammessi rifiuti che normalmente provengono dalla dismissione di intervinti di manutenzione straordinaria di immobili come porte, infissi e sfabbricidi; Il servizio sarà attivo esclusivamente per domenica 24 novembre p.v. dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e sarà allestito attraverso cassoni scarrabili, predisposti nel viale di via Prati di fronte l’ingresso di Bosco Littorio. I rifiuti dovranno essere conferiti a cura dell’utente presso il luogo di raccolta appositamente predisposto. L’Amministrazione, al buon esito dell’iniziativa, si riserva di programmare mensilmente tale iniziativa



