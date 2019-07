Cronaca 471

Gela, tir esce fuori strada e distrugge bancarella di frutta e verdura

Sul posto pattuglie della Polizia di Stato per i rilievi del caso

Redazione

23 Luglio 2019 08:48

Incidente stradale alle prime luci del mattino a Gela via Venezia, per cause in corso di accertamento un tir ha perso il controllo finendo contro un gazebo abibito alla vendita di frutta e verdura distruggendolo totalmente. Per fortuna non si è registrato alcun ferito. Sul posto pattuglie della Polizia di Stato per i rilievi del caso. La via Venezia è rimasta chiusa per diverse ore a seguito del riversamento sull'asfalto di un grosso quantitativo di gasolio sull'asfalto.

Incidente stradale alle prime luci del mattino a Gela via Venezia, per cause in corso di accertamento un tir ha perso il controllo finendo contro un gazebo abibito alla vendita di frutta e verdura distruggendolo totalmente. Per fortuna non si è registrato alcun ferito. Sul posto pattuglie della Polizia di Stato per i rilievi del caso. La via Venezia è rimasta chiusa per diverse ore a seguito del riversamento sull'asfalto di un grosso quantitativo di gasolio sull'asfalto.

Spaccio di cocaina, hashish e marijuana a Gela: ecco gli arrestati

News Successiva Gela. Molestie e minacce nei confronti della ex moglie: scatta il divieto di avvicinamento per un 56enne

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews