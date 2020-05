Politica 175

Gela, terremoto nella giunta Greco: l'assessore all'Ambiente verso le dimissioni. Maggioranza a rischio

L'assessore Grazia Robilatte ha rimesso la delega al partito Democratico di cui è espressione. Di Cristina: "Non è un fulmine a ciel sereno"

Donata Calabrese

28 Maggio 2020 20:22

Terremoto nella giunta Greco. L’idillio scoppiato in occasione della campagna elettorale tra Forza Italia e Pd, sta per naufragare. Ieri l’assessore all’Ambiente, Grazia Robilatte, espressione del partito Democratico, ha rimesso la sua delega al partito. Adesso spetterà al segretario cittadino, Peppe Di Cristina, sempre più vicino ad accaparrarsi la segreteria provinciale, sbrogliare questa matassa. “Non è un fulmine a ciel sereno”, dichiara Di Cristina. “Già da tempo – ha aggiunto – ci sono delle tensioni in seno alla maggioranza. Convocheremo la segreteria cittadina, parleremo con il sindaco e poi decideremo cosa fare”. In queste ultime settimane, l’assessorato gestito dalla Robilatte, è stato travolto da diverse polemiche. Ad accendere la miccia erano state le parole del sindaco, il quale aveva ammesso che la situazione del verde pubblico era diventata ingestibile, colpendo così proprio l’assessorato della Robilatte. Il sindaco intendeva inoltre affidare la manutenzione del verde a delle ditte esterne. Scelta alla quale l’assessore Robilatte si sarebbe opposta. Ieri la decisione di affidare la manutenzione alla Ghelas.

