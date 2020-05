Politica 184

Gela, tavolini all'aperto e ampi spazi per aiutare il settore della ristorazione: via libera dalla conferenza dei capigruppo

A convocare la conferenza dei capigruppo, è stato il presidente del consiglio Totò Sammito. Si attende adesso l'approvazione da parte del consiglio comunale

Donata Calabrese

11 Maggio 2020 16:38

Per affrontare la drammatica situazione in cui si sono ritrovati bar, ristoranti e pizzeria, la conferenza dei capigruppo del comune di Gela, ha dato il via libera per sistemare i tavoli all’aperto e offrire agli esercenti ampi spazi. A convocarla, allargata ai presidenti delle commissioni Sviluppo Economico e Urbanistica, rappresentate da Rosario Faraci e Giuseppe Morselli, è stato il presidente del consiglio comunale Totò Sammito. Domani la proposta sarà sul tavolo del presidente Sammito, che dopo aver chiesto i relativi pareri ai dirigenti dei settori interessati, la porterà al vaglio del consiglio comunale che dovrebbe essere convocato già per la prossima settimana. “Il provvedimento, accompagnato da un regolamento – ha spiegato Sammito – interesserà tutta la città, dal lungomare alla via Venezia passando per il centro storico".

