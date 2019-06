Politica 378

Gela, tangenziale: l'iter prosegue. Lorefice (M5S): "Il 23 maggio è stato approvato il progetto di fattibilità"

L'iter per la realizzazione dell'opera non ha avuto nessun slittamento. Si tratta comunque di una procedura lunga che richiederà i tempi burocratici necessari

Redazione

12 Giugno 2019 17:41

“Nessuno slittamento, l’iter procedurale per la tangenziale di Gela sta continuando e il 23 maggio è stato approvato anche il progetto di fattibilità. Ovviamente, l’iter che porta alla realizzazione dell’opera è lungo e complesso e richiederà i tempi burocratici necessari”. Lo comunica il senatore del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice che nei giorni scorsi ha incontrato i funzionari e ingegneri di ANAS, direttamente presso la sede romana dell’Ente nazionale per le strade. Nella scheda tecnica si legge che “l’intervento prevede una variante alla S.S.115, di categoria C1 (extraurbana secondaria), dell’estesa di circa 16 km, esterna all’abitato di Gela, che, a partire dalla zona Sud-Est di Gela, si sviluppa dal I° lotto già̀ realizzato dall’ASI di Gela e, oltre l’abitato di Gela, si riconnette a Nord-Ovest di Gela ai lotti 7° e 8° della S.S.626, e, mediante una bretella, alla S.S.115 ad Ovest di Gela, con n. 5 svincoli”; rispetto al progetto iniziale, presentato nel 2000, il progetto definitivo e il tracciato sono stati modificati. “Si tratta di un’opera molto importante per tutto il territorio – conclude Lorefice - che ridurrà notevolmente la congestione negli attraversamenti urbani e migliorerà i livelli di servizio e di sicurezza della circolazione sia sulla tratta di progetto che, soprattutto, sull’attuale SS115 nell’area di Gela”.



