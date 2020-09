Attualita 347

Gela, studente dell'Alberghiero positivo al Covid: in isolamento compagni di scuola e docenti

Tutto parte dal vigile urbano risultato positivo. Oltre a lui sono positivi anche altri cinque suoi colleghi, alcuni suoi congiunti e il figlio di uno dei vigili

Redazione

21 Settembre 2020 13:09

Il Comando di polizia municipale di Gela rischia di diventare un focolaio dopo il caso positivo al Covid-19 del vigile urbano. Dopo i primi tamponi effettuati, cinque sono risultati positivi ed ora si trovano in isolamento domiciliare. Sono risultati positivi al coronavirus anche alcuni congiunti tra cui il figlio di uno dei vigili. "Abbiamo adottato tutti i protocolli - afferma il dirigente scolastico Rita Cardamone - in questo momento ci sono i compagni di classe in isolamento e anche i docenti che hanno avuto contatti con lo studente durante le due giornate di scuola". La campanella, infatti, è suonata giovedì scorso e lo studente è stato sempre presente prima della comunicazione della positività al Covid-19. In isolamento domiciliare, quindi, ci sono 14 studenti e 5 docenti. Nel frattempo il sindaco Lucio Greco, i componenti della giunta e lo staff si sono sottoposti a tampone rinofaringeo. Tampone anche per tutti gli agenti della polizia municipale. Fissato un incontro del sindaco con i componenti del Centro operativo comunale. (Agi)



