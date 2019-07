Attualita 220

Gela, strisce blu: riattivato nuovamente il sistema di sosta a pagamento. Niente multe per la prima settimana

Dopo mesi di paralisi, l'amministrazione comunale ha riattivato il servizio. Eventuali sanzioni saranno elevate a partire dall'8 luglio

Redazione

02 Luglio 2019 12:16

Il sindaco di Gela Lucio Greco e l’amministrazione comunale comunicano che, già da lunedì 1 luglio, è attivo il sistema di sosta a pagamento.L’obiettivo è quello di disincentivare l’utilizzo dell’automobile nelle zone a più alto rischio di congestione del traffico, con conseguenze anche in ordine all’inquinamento atmosferico.

Si fa presente che durante la prima settimana di entrata in vigore della sosta a pagamento, non verranno elevate multe agli automobilisti che non mostreranno, all’interno dell’abitacolo, il ticket per la sosta ma, da lunedì 8 luglio il mancato rispetto dell’obbligo del pagamento negli stalli blu sarà sanzionato.

Infine, si chiede agli esercenti una intensa collaborazione per rendere la rete di distribuzione dei ticket quanto più capillare possibile. Gli stessi potranno recarsi, già dal prossimo giovedì, dalle 8,30 alle 11,30 e, successivamente, nei giorni di martedì e giovedì dalle 8,30 alle 11,30, all’Ufficio Economato di questo Ente, sito al 3° piano del Palazzo di Città, consegnando copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio e documento di riconoscimento in corso di validità.

Dopo la presentazione dell’avvenuto pagamento saranno consegnati i tickets e gli abbonamenti destinati alla vendita.



