Gela, strisce blu: pass per i residenti. Il costo annuale dell'abbonamento sarà di 50 euro

La sosta a pagamento sarà riattivata a partire dal primo giugno. Era stata sospesa dopo che è scattata l'emergenza sanotaria

Redazione

27 Maggio 2020 08:33

La giunta municipale ha deliberato oggi pomeriggio il rilascio del pass residenti sia per le zone A che le zone B adibite come strisce blu. Su proposta dell’assessore al Patrimonio Grazia Robilatte, il sindaco Lucio Greco ed il suo esecutivo hanno previsto un costo annuale di 50 euro per i residenti che rientrano sia nella zona A che nella zona B. Maggiori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni. La sosta a pagamento sarà riattivata a partire dal primo giugno.

