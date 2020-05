Politica 131

Gela, strisce blu a pagamento dal primo giugno. Scerra e Giudice: "L'amministrazione non rispetta i patti"

La prima commissione Affari Generali ha redatto un regolamento che attende di essere approvato dal consiglio comunale

Redazione

28 Maggio 2020 20:15

"Nella qualità di componenti della Prima Commissione Affari Generali non possiamo che dirci delusi ed amareggiati per la grave noncuranza nei confronti del ruolo che ognuno di noi espleta nel mandato conferitogli dagli elettori". E' quanto affermano in una nota i consiglieri comunali Paola Giudice e Totò Scerar. "E’ chiaro - affermano i due consiglieri - infatti a tutti che la tanto decantata collaborazione che viene ripetuta ad ogni occasione dall’Amministrazione serve solo a mal celare una grave voglia di protagonismo che nuoce solamente alla città che non trae alcun giovamento da tale tipo di atteggiamento.

Andando per ordine e per restare all’ultimo episodio cui ci riferiamo la Commissione di cui ci onoriamo far parte ha lavorato alacremente al Regolamento per la sosta a pagamento, lavoro che è terminato con il deposito del Regolamento stesso ai primi di marzo, lavoro per nulla semplice per cercare di venire incontro alle varie esigenze dei concittadini rispetto anche alla zona in cui si lavora o abita, lavoro che si è “arenato” nelle pieghe della burocrazia comunale e che nell’emergenza che stiamo vivendo si è pattuito di non portare in Consiglio comunale finché non sarà convocato fisicamente in Aula per dare priorità assoluta all’emergenza Covid e visto e considerato che le strisce blu erano sospese fino a data da destinarsi.

Un passo in avanti quello dell’Amministrazione che serve solo a creare confusione considerato che subito dopo l’approvazione del Regolamento da parte del Consiglio comunale (organo cui spetta la competenza) dovrà seguire una nuova delibera di Giunta.

Tutto ciò poteva essere evitato semplicemente mettendo in atto la tanto auspicata collaborazione tra l’organo amministrativo e quello consiliare che è palese essere solo fumo negli occhi nei confronti della città ma che nei fatti si traduce, o meglio vorrebbe tradursi, nel pensiero unico che ci spiace non ci appartiene"



"Nella qualità di componenti della Prima Commissione Affari Generali non possiamo che dirci delusi ed amareggiati per la grave noncuranza nei confronti del ruolo che ognuno di noi espleta nel mandato conferitogli dagli elettori". E' quanto affermano in una nota i consiglieri comunali Paola Giudice e Totò Scerar. "E’ chiaro - affermano i due consiglieri - infatti a tutti che la tanto decantata collaborazione che viene ripetuta ad ogni occasione dall’Amministrazione serve solo a mal celare una grave voglia di protagonismo che nuoce solamente alla città che non trae alcun giovamento da tale tipo di atteggiamento.

Andando per ordine e per restare all’ultimo episodio cui ci riferiamo la Commissione di cui ci onoriamo far parte ha lavorato alacremente al Regolamento per la sosta a pagamento, lavoro che è terminato con il deposito del Regolamento stesso ai primi di marzo, lavoro per nulla semplice per cercare di venire incontro alle varie esigenze dei concittadini rispetto anche alla zona in cui si lavora o abita, lavoro che si è “arenato” nelle pieghe della burocrazia comunale e che nell’emergenza che stiamo vivendo si è pattuito di non portare in Consiglio comunale finché non sarà convocato fisicamente in Aula per dare priorità assoluta all’emergenza Covid e visto e considerato che le strisce blu erano sospese fino a data da destinarsi.

Un passo in avanti quello dell’Amministrazione che serve solo a creare confusione considerato che subito dopo l’approvazione del Regolamento da parte del Consiglio comunale (organo cui spetta la competenza) dovrà seguire una nuova delibera di Giunta.

Tutto ciò poteva essere evitato semplicemente mettendo in atto la tanto auspicata collaborazione tra l’organo amministrativo e quello consiliare che è palese essere solo fumo negli occhi nei confronti della città ma che nei fatti si traduce, o meglio vorrebbe tradursi, nel pensiero unico che ci spiace non ci appartiene"



Gela, terremoto nella giunta Greco: l'assessore all'Ambiente verso le dimissioni. Maggioranza a rischio

News Successiva Via libera dall'Ars per restituire a Gela 33 milioni di euro. M5S: "Passo doveroso per rimediare al precedente scippo"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare