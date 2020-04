Attualita 107

Gela, stop all'erogazione idrica martedì 28 aprile: sarà interrotta la fornitura da Spinasanta

L'interruzione avverrà dalle 8 alle 17.30 a causa della sospensione dell'energia elettrica da parte dell'Enel

Redazione

24 Aprile 2020 12:44

Dalle 8 alle 17,30 del prossimo 28 aprile sarà sospesa la fornitura idrica al serbatoio di Spinasanta dal potabilizzatore di Gela ed alla Raffineria di Gela a causa dell’interruzione dell’energia elettrica da parte dell’Enel alla centrale di sollevamento ex Remi. Rimarrà attiva la fornitura dall’acquedotto Vittoria-Gela per 40 litri al secondo. Ne ha dato notizia al Comune Siciliacque. Si precisa che l’alimentazione dei serbatoi Caposoprano e Montelungo non subirà nessuna variazione.

