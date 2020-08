Eventi 520

Gela, stop alla movida: annullati dal Comune gli eventi previsti nel cartellone dell'estate

Gli appuntamenti in programma nella giornata di oggi e domani sono stati cancellati per via delle nuove restrizioni anti-covid

Redazione

14 Agosto 2020 20:29

Alla luce delle nuove disposizioni regionali anti Covid che entrano in vigore oggi, e che sono state recepite a Gela con una ordinanza firmata ieri del Sindaco, il primo cittadino Lucio Greco e l'assessore Cristian Malluzzo hanno deciso di annullare tutti gli eventi del calendario “R_Estate a Gela” in programma oggi e domani, giornate clou del Ferragosto 2020. Rinviato al 30 agosto, invece, l’evento previsto per il 16 il D.Jazz set alla Torre di Manfria che tanto successo aveva riscosso nel primo appuntamento e che torna il 23 agosto come da calendario a partire dalle ore 19.“E' stata una scelta di responsabilità e di opportunità fatta a malincuore – dichiarano il sindaco e l'assessore, che aggiungono: - ci avrebbe fatto piacere, naturalmente, lasciare intatto il calendario estivo e dare molteplici occasioni di svago e di divertimento a tutti i nostri concittadini, soprattutto quelli che vivono altrove e che sono rientrati in questi giorni per trascorrere nella loro città natale le loro ferie. Purtroppo, l'emergenza attuale dovuta al Coronavirus, che sembra stia rialzando la testa proprio nella nostra regione, ci chiama a decisioni serie in nome della tutela della salute collettiva e ci chiede di non alimentare occasioni ghiotte per la creazione di assembramenti. Per questo, - concludono - nonostante le autorizzazioni siano perfettamente in regola e tutto fosse pronto per lo svolgimento degli eventi, abbiamo deciso di evitare situazioni che si sarebbero potute rivelare troppo difficili da gestire a causa dell'eccessiva affluenza e visto il numero limite imposto di 200 partecipanti. Quello che chiediamo a tutti è di non rinunciare al divertimento ma di essere prudenti e di osservare in toto le regole, indossando la mascherina ovunque e adottando il distanziamento sociale”.



