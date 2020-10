Attualita 220

Gela, stop al mercato settimanale del martedì: troppa affluenza e rischio assembramenti

L'ordinanza è stata emessa dopo una nota inviata dal prefetto di Caltanissetta. Rimarrà valida fino a nuova determinazione

Redazione

23 Ottobre 2020 15:50

Con ordinanza sindacale n. 803, il Sindaco Lucio Greco ha deciso oggi ufficialmente per la sospensione del mercato settimanale del martedì, nell'ambito delle misure finalizzate a contrastare l'emergenza coronavirus in città.

Migliaia sono, infatti, le persone che si riversano a Gela il martedì anche dai comuni vicini, anche loro alle prese con lo stesso problema sanitario, e dati i numeri della pandemia e le ultime disposizioni del DPCM dello scorso 18 ottobre non è più possibile permettere questa occasione di assembramento.“E' stata una decisione meditata a lungo, - ha commentato il Sindaco - e che abbiamo cercato di scongiurare, lanciando reiterati appelli per il rispetto di regole basilari, l'uso della mascherina in primis. Ci siamo accorti, però, che era tutto inutile, così, dopo aver visto i numeri del contagio salire rapidamente e aver ricevuto la nota della Prefettura dello scorso 21 ottobre che sollecitava provvedimenti utili per limitare ulteriormente occasioni di concentrazione ed aggregazione di persone, abbiamo compreso che non si poteva più rimandare. Lo svolgimento del mercato, infatti, determina l'affluenza di un numero rilevante di utenti ed operatori, incompatibile con l'attuale stato di evoluzione dell'epidemia da Covid-19”.

Il provvedimento odierno sarà valido fino a nuova e diversa determinazione e non riguarda lo svolgimento del mercatino rionale di via Madonna del Rosario, che si terrà regolarmente.



