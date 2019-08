Attualita 23

Gela, spazzatrice in azione nelle vie del centro storico: previsto anche il lavaggio delle strade

Sono interessate le vie Navarra e Rossini. Sarà ripulita anche piazza Sant'Agostino molto frequentata dai giovani della movida gelese

Redazione

07 Agosto 2019 16:00

Venerdì 9 agosto dalle ore 05:30 e sino a conclusione delle attività nel corso di metà mattinata, si provvederà allo spazzamento meccanico e lavaggio di tutta la via Navarra, procedendo per via Matrice, via Rossini e sino a Piazza Sant’Agostino compresa. Al fine di eseguire detto servizio, a cura della società Tek.r.a., si è reso necessario emettere apposita Ordinanza Dirigenziale n. 391 del 07/08/2019 di divieto di sosta e rimozione forzata per eseguire in maniera regolare la pulizia stradale. Pertanto, tutti i cittadini ed in particolare i residenti, sono invitati a collaborare ed osservare il divieto di sosta veicolare previsto lungo tutto il tratto interessato dal servizio, scusandoci per il temporaneo disagio ritenuto necessario per potere effettuare in maniera regolare la pulizia stradale.

