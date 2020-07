Cronaca 336

Gela, sorpreso con 400 grammi di marijuana: giovane arrestato dai carabinieri

Il 18enne alla vista dei militari ha gettato alcune dosi di stupefacente dentro delle piante

Redazione

07 Luglio 2020 11:45

I Carabinieri del Reparto Territoriali di Gela, con il supporto del personale della Compagnia Intervento Speciale di Palermo, nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel tardo pomeriggio del 3 luglio hanno tratto in arresto Di Rosa Rocco cl’ 2002, per detenzione di marijuana ai fini di spaccio.I militari, durante un controllo ad un gruppo di giovani che stazionavano in via Giuffrida, angolo via Grosseto, notavano che Di Rosa, con fare repentino, lanciava in direzione di alcuni vasi di piante diverse dosi di stupefacente che nascondeva nelle tasche. La pronta reazione dei Carabinieri permetteva di recuperare la sostanza e bloccare il giovane che nel frattempo aveva tentato di allontanarsi.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare Di Rosa, con l’aiuto dei familiari, tentava maldestramente di nascondere l’ulteriore stupefacente che deteneva in casa, tuttavia tale goffo tentativo non sfuggiva ai militari dell’Arma, i quali riuscivano a rinvenire e sequestrare 350 grammi di marijuana, già confezionata e pronta per essere immessa nel mercato gelese.

Il giovane veniva tratto in arresto e, a seguito dell’udienza con il G.i.p., posto all’obbligo di presentazione alla P.G. e l’obbligo di dimora.





I Carabinieri del Reparto Territoriali di Gela, con il supporto del personale della Compagnia Intervento Speciale di Palermo, nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel tardo pomeriggio del 3 luglio hanno tratto in arresto Di Rosa Rocco cl’ 2002, per detenzione di marijuana ai fini di spaccio.I militari, durante un controllo ad un gruppo di giovani che stazionavano in via Giuffrida, angolo via Grosseto, notavano che Di Rosa, con fare repentino, lanciava in direzione di alcuni vasi di piante diverse dosi di stupefacente che nascondeva nelle tasche. La pronta reazione dei Carabinieri permetteva di recuperare la sostanza e bloccare il giovane che nel frattempo aveva tentato di allontanarsi.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare Di Rosa, con l’aiuto dei familiari, tentava maldestramente di nascondere l’ulteriore stupefacente che deteneva in casa, tuttavia tale goffo tentativo non sfuggiva ai militari dell’Arma, i quali riuscivano a rinvenire e sequestrare 350 grammi di marijuana, già confezionata e pronta per essere immessa nel mercato gelese.

Il giovane veniva tratto in arresto e, a seguito dell’udienza con il G.i.p., posto all’obbligo di presentazione alla P.G. e l’obbligo di dimora.





Lo sfogo del Procuratore Asaro: "Gela rimane una città omertosa. Nessuna collaborazione da parte delle vittime"

News Successiva Furto da 77 mila euro a una gioielleria di Gela: ecco chi sono gli arrestati dell'operazione "Boomerang"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare