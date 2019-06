Cronaca 98

Gela, sorpreso a spacciare nei luoghi della Movida: 21enne arrestato

Gli acquirenti/assuntori trovati sul posto saranno segnalati, ai sensi art. 75 dpr 309/1990, alla Prefettura

Redazione

08 Giugno 2019 08:39

Prosegue incessante l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei c.d. luoghi della “Movida Gelese” da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela che anche nella serata di ieri hanno effettuato numerosi controlli. Al termine di mirati servizi di osservazione, i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo di un giovane locale di 21 anni, incensurato, che, trovato nei pressi di un noto locale posto ai margini di via Venezia era intento nell’attività di spaccio. Lo stesso è stato bloccato dai Carabinieri che sul posto hanno rinvenuto alcuni grammi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo hashish. Approfondendo poi la perquisizione al proprio domicilio è risultato nel complesso in possesso di una trentina di grammi della medesima sostanza già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. Gli acquirenti/assuntori trovati sul posto saranno segnalati, ai sensi art. 75 dpr 309/1990, alla Prefettura di Caltanissetta per i provvedimenti amministrativi del caso. Il giovane è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, posto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Gela in attesa di giudizio.

Prosegue incessante l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei c.d. luoghi della “Movida Gelese” da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela che anche nella serata di ieri hanno effettuato numerosi controlli. Al termine di mirati servizi di osservazione, i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo di un giovane locale di 21 anni, incensurato, che, trovato nei pressi di un noto locale posto ai margini di via Venezia era intento nell’attività di spaccio. Lo stesso è stato bloccato dai Carabinieri che sul posto hanno rinvenuto alcuni grammi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo hashish. Approfondendo poi la perquisizione al proprio domicilio è risultato nel complesso in possesso di una trentina di grammi della medesima sostanza già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. Gli acquirenti/assuntori trovati sul posto saranno segnalati, ai sensi art. 75 dpr 309/1990, alla Prefettura di Caltanissetta per i provvedimenti amministrativi del caso. Il giovane è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, posto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Gela in attesa di giudizio.

Volontario Croce Rossa Caltanissetta arrestato per abusi su una 13enne, Piave: "Mai dato sospetti, era disponibile e dedito al lavoro"

News Successiva Uno vendeva frutta per strada, l'altro appiccava incendi: due arrestati a Gela

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews