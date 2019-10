Cronaca 242

Gela, sorpreso a smaltire rifiuti in un terreno di sua proprietà: multa da 600 euro

La sanzione è stata elevata dagli uomini della Capitaneria di Porto di Gela al proprietario di un terreno

Redazione

18 Ottobre 2019 13:33

Multa di 600 euro per un uomo sorpreso dai militari della Capitaneria di porto di Gela

a disfarsi di rifiuti solidi urbani e di materiale ingombrante

in un’area rurale della fascia costiera di sua proprietà. L’uomo

è stato obbligato a recuperare i rifiuti abbandonati e a

ripristinare l’originale stato dei luoghi.

L’iniziativa della Guardia costiera si inquadra nell’ambito

dell’attività di controllo e di repressione di illeciti in

materia ambientale nel territorio.

