Cronaca 146

Gela, sorpreso a guidare senza patente dovrà scontare 3 mesi di carcere

I carabinieri hanno eseguito, l'ordine di carcerazione per espiazione pena emesso dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, traendo in arresto A.G., oggi maggiorenne

Redazione

31 Maggio 2019 12:49

Dovrà scontare tre mesi di carcere un giovane di Gela che era stato fermato dai carabinieri quando era ancora minorenne senza patente poiché mai eseguita. Nella mattinata del 30 maggio 2019, militari del N.O.R.-Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Gela hanno eseguito, l'ordine di carcerazione per espiazione pena emesso dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, traendo in arresto A.G., oggi maggiorenne

Dovrà scontare tre mesi di carcere un giovane di Gela che era stato fermato dai carabinieri quando era ancora minorenne senza patente poiché mai eseguita. Nella mattinata del 30 maggio 2019, militari del N.O.R.-Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Gela hanno eseguito, l'ordine di carcerazione per espiazione pena emesso dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, traendo in arresto A.G., oggi maggiorenne

News Successiva Mazzette fra toghe per ricoprire l'incarico di procuratore di Gela, 40 mila euro la tangente pagata da un ex magistrato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews