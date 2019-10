Eventi 189

Gela, siglato un protocollo fra Pro Loco e Unicef: saranno promosse iniziative a favore dei bambini

Il protocollo è stato sottoscritto tra il presidente della Pro Loco, Fabiola Polara e la responsabile della sezione locale dell’Unicef, Giusy Ferrera

26 Ottobre 2019 16:59

Ė stato sottoscritto stamattina il protocollo tra le responsabili delle

sedi locali della Pro Loco e dell’Unicef, nell'ottica di rafforzare i

rapporti tra le due realtà, teso a mettere in campo iniziative rivolte

ai bambini, al loro coinvolgimento, a renderli protagonisti nella vita

della città.



Il protocollo è stato sottoscritto tra il presidente della Pro Loco,

Fabiola Polara e la responsabile della sezione locale dell’Unicef, Giusy

Ferrera, nel corso di una cerimonia che ha avuto luogo nell'aula

consiliare, alla presenza del presidente del Consiglio Comunale,

Salvatore Sammito, del vicesindaco Terenziano Di Stefano, in

rappresentanza del sindaco Lucio Greco (assente per ragioni

istituzionali) e dell’intera amministrazione.

La cerimonia ha avuto due momenti: il primo con l’Unicef, nel corso del

quale sono stati illustrati i progetti da portare avanti con la certezza

che avranno ricadute positive per la città ed il territorio con

l’obiettivo di creare le condizioni per operare in sinergia con le

istituzioni comunali come città amica dei bambini.



I progetti illustrati sono stati condivisi sia dal presidente del

Consiglio Sammito che dal vice sindaci Di Stefano che si sono impegnati

a fornire il massimo supporto alle iniziative che si porteranno avanti

nell'interesse dei bambini e del territorio.



Nel corso della cerimonia è emersa la proposta di illuminare di blu un

monumento cittadino per ricordarci della convenzione sui diritti dei

bambini affinché vengano rispettati a prescindere dall'etnia e della

religione e per ricordarci dei diritti ancora violati.



Alla presidente della Pro Loco, la responsabile locale dell’Unicef ha

poi donato la Pigitta, la bambola di stoffa simbolo dell’Unicef; al

presidente del Consiglio, invece, una tazza da tenere nell'aula

consiliare.



