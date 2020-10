Attualita 62

Gela, si va verso una proroga della Ztl al lungomare e sul corso storico: al vaglio gli orari da attuare

Trascorsa l'estate, la città si prepara a prorogare la Zona a Traffico Limitato anche durante l'inverno e la primavera

Redazione

09 Ottobre 2020 16:05

Chiusa l'esperienza estiva, al Comune si avvia la discussione per la ZTL che interesserà il centro storico per tutto l'inverno e la primavera. Le associazioni datoriali ( Rocco Pardo e Salvatore Ristagno per Confesercenti, Antonio Grimaldi per Fipe Confcommercio e Antonio Rubio per Casartigiani) hanno preso parte questa mattina ad un incontro con il vice Sindaco Terenziano Di Stefano, che, in questa prima fase, si è limitato a recepire le loro proposte.Di certo, al momento, c'è solo che la Zona a Traffico Limitato non interesserà via Rossini; per quanto riguarda, invece, gli orari, sono due le ipotesi al vaglio degli amministratori. La prima prevede un unico orario valido tutti i giorni, dalle 19 alle 23; la seconda prevede due fasce: dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21, il sabato e la domenica dalle 19 alle 23. Si provvederà, naturalmente, anche alla sistemazione della relativa segnaletica.

“Così com'è stato per la ZTL, che ha permesso ai gelesi di godere del centro storico e del lungomare nel corso della bella stagione, - ha dichiarato Di Stefano - ci stiamo confrontando con i commercianti per trovare le soluzioni migliori anche per i prossimi mesi. Ogni decisione sarà condivisa e frutto di discussioni, con l'obiettivo di sostenere le attività commerciali del centro storico nel modo migliore, non solo regolamentando la viabilità ma predisponendo anche tutti i necessari accorgimenti per una fruizione in tutta sicurezza del nostro centro storico”.



