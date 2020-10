Politica 275

Gela si trasforma in un grande cantiere, Liardi: "Nessun problema per la circolazione stradale"

L'assessore ai Lavori Pubblici, Ivan Liardi, in vista dell'imminente avvio di quattro cantieri, rassicura la cittadinanza

Redazione

07 Ottobre 2020 12:23

“E' una preoccupazione legittima quella che da più parti stiamo avvertendo, relativa ai problemi nella viabilità che si potrebbero verificare a causa dell'avvio concomitante di ben 4 importanti cantieri in città, ma non abbiamo ritenuto opportuno rinviare ulteriormente l'inizio dei lavori perchè l'obiettivo resta quello di avere, a breve, una città molto più bella e decorosa e con arterie più sicure”.Sono queste le parole con le quali l'assessore ai Lavori Pubblici Ivan Liardi interviene sulla questione della circolazione viaria a Gela dopo un confronto con tutta l'amministrazione e la Polizia Municipale alla luce dell'inizio dei lavori, lunedì mattina, sul Viale Mediterraneo. Anche via Niscemi è già un cantiere aperto e a breve lo saranno pure altre, tra cui via Navarra. Da qui le preoccupazioni dei cittadini e le rassicurazioni dell'amministratore. “Insieme al comandante Giuseppe Montana stiamo studiando percorsi alternativi – continua - e non appena tutti i vigili urbani potranno tornare regolarmente in servizio sarà più semplice organizzarci. In ogni caso, ci siamo già attivati per individuare le soluzioni migliori per evitare disagi agli utenti della strada”.



