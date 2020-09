Attualita 296

Gela, si sblocca l'iter per realizzare a Farello 840 loculi. Greco: "Abbiamo risolto un grave problema"

Nelle more si sta procedendo alla costruzione di altri 80 loculi prefabbricati, e così non sarà più necessario requisire i colombari.

Redazione

03 Settembre 2020 09:51

“Sono felice di poter finalmente annunciare alla città che oggi abbiamo risolto un problema molto grave e fortemente avvertito dalla comunità ossia quello della mancanza di loculi al cimitero di contrada Farello”. Parla il Sindaco di Gela, Lucio Greco, che ieri pomeriggio, alla presenza della dirigente del settore Ambiente Grazia Cosentino, del consulente tecnico ing. Pietro Inferrera, e del funzionario del settore Urbanistica e Territorio, geologo Valter Cosentino, ha sbloccato e rimesso in moto un progetto fermo al palo da due anni con la sottoscrizione del disciplinare d'incarico da parte dei progettisti già nominati nel 2018, ossia quelli dello studio tecnico D'Angeli Carmelo e associati.1milione 444mila euro la cifra stanziata per realizzare 840 loculi e risolvere una volta per tutte queste ataviche criticità in tempi celeri, la consegna è prevista infatti entro l'estate del 2021. Nelle more si sta procedendo alla costruzione di altri 80 loculi prefabbricati, e così non sarà più necessario requisire i colombari. Questo è uno di quei problemi che abbiamo trovato a Palazzo di Città e che fa parte della pesante eredità con la quale ci stiamo confrontando giorno dopo giorno – prosegue il primo cittadino, che spiega come il progetto architettonico ci fosse già, ma ora lo si rende finalmente esecutivo. “L'opera era inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 – conclude Greco - e per sbloccarlo gli uffici hanno lavorato senza sosta, trovando i soldi per finanziarlo. Solo un altro po' di pazienza, quindi, e poi tra qualche mese sarà tutto pronto”.





