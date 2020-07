Attualita 742

Gela si prepara all'apertura delle scuole: ad agosto partiranno i lavori di ordinaria manutenzione

La questione è stata al centro di un incontro svoltosi in municipio con i dirigenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie

Redazione

08 Luglio 2020 19:55

A Gela il mondo della scuola si prepara al dopo Covid e a riaprire, a settembre, in tutta sicurezza, seguendo le linee guida del Ministero per l'Istruzione e del Comitato Tecnico Scientifico. Questa mattina il sindaco Lucio Greco, l'assessore alla Pubblica Istruzione ed edilizia Scolastica Cristian Malluzzo e i componenti della II commissione consiliare presieduta dal consigliere Giuseppe Morselli hanno incontrato i dirigenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie e con loro si sono confrontati sulle esigenze relative a spazi e arredi, facendo il punto anche sugli interventi manutentivi necessari per garantire una ripresa delle lezioni quanto più normale ed efficiente possibile.



“Già a maggio, dopo la fine del lockdown, - afferma l'assessore Malluzzo - avevo fatto un giro per le scuole insieme alla II commissione consiliare urbanistica e lavori pubblici, con l'obiettivo di capire quali fossero le emergenze e le criticità. Dopo i sopralluoghi erano stati stilati degli elenchi di priorità dai quali era partito un iter che a breve vedrà l'assegnazione dei lavori tramite gara ad evidenza pubblica. Oggi, invece, - prosegue – coi dirigenti ci siamo concentrati su ciò che serve in ottica anti Covid, e, per fortuna, non sono emerse grosse difficoltà. Fino a questo momento non ci è pervenuta nessuna richiesta di nuovi edifici o aule aggiuntive, ci hanno chiesto espressamente solo di occuparci delle manutenzioni delle strutture già esistenti e di far fronte all'acquisto dei nuovi arredi, in primis i banchetti singoli. A tal proposito – conclude - abbiamo garantito loro che manterremo questo impegno attingendo alle somme (circa 520mila euro) di un progetto PON al quale abbiamo partecipato proprio per affrontare la fase post coronavirus”.



L'intenzione è quella di far partire i lavori di ordinaria manutenzione al massimo entro la metà di agosto, se non prima. Successivamente, per ottimizzare le comunicazioni tra amministratori e mondo scolastico, si penserà al ripristino del servizio di edilizia scolastica, accorpato ai lavori pubblici qualche anno fa. “Anche questa è stata una richiesta dei dirigenti scolastici, che sentono l'esigenza di interfacciarsi meglio con noi per quanto riguarda i problemi alle strutture, - conclude Malluzzo - e sia io che il sindaco siamo d'accordo al ripristino di questo servizio che ci aiuterà a monitorare meglio ciò che attiene all'edilizia scolastica mentre con il settore dell'istruzione puntiamo ad ottimizzare ciò che concerne la sfera dell'educazione e della formazione. Del resto, è proprio questo il motivo per il quale il Sindaco ha deciso di affidarmi tali deleghe senza dividerle fra più assessori, per permettermi di avere una visione completa, snellire i passaggi burocratici e dare risposte celeri. Tutto quello che riguarda l'istruzione è fondamentale per noi e faremo quanto è in nostro potere per fare ripartire le scuole al meglio”.

