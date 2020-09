Attualita 52

Gela, si lavora per riaprire il parcheggio di Caposoprano: la Ghelas lo consegnerà tra sei mesi

Per mettere in sicurezza tutta la struttura e renderla finalmente fruibile bisognerà ripristinare l'ascensore, i bagni, i corridoi e le scale, che sono totalmente devastati

Redazione

28 Settembre 2020 15:49

Nuovi lavori e nuovi cantieri al via a Gela. Da questa mattina gli operai della Tekra sono al lavoro per ripulire l'area esterna del parcheggio di Caposoprano dove da domani, alla luce delle risultanze del sopralluogo di questa mattina condotto dal Sindaco Lucio Greco insieme agli assessori Cristian Malluzzo e Danilo Giordano, la Ghelas Multiservizi inizierà un'opera di pulizia generale che durerà 10 giorni circa. Per mettere in sicurezza tutta la struttura e renderla finalmente fruibile bisognerà ripristinare l'ascensore, i bagni, i corridoi e le scale, che sono totalmente devastati, illuminare, sistemare i tombini, installare un sistema di videosorveglianza ad altissima definizione e delimitare l'area per fare in modo che i vandali non possano più entrare e distruggere tutto.Un lavoro che, fa sapere Francesco Trainito, manager di Ghelas, richiederà sei mesi di tempo circa, ma l'obiettivo sarebbe quello di consegnare, intanto, alla città una parte del parcheggio, appena sarà pronta. Anche la parte all'aperto, l'unica fino ad oggi utilizzata, sarà sistemata e dotata di telecamere, ma durante gli interventi resterà fruibile. Il Sindaco Lucio Greco fa sapere, inoltre, di voler sistemare tutte le aree verdi circostanti. L'impegno di spesa del Comune ammonta a 660mila euro, ma alla Ghelas, così come fu per il parcheggio Arena, si punta a fare tutto con la metà di questa cifra, attingendo a risorse interne e investendo solo nell'acquisto dei materiali e nella manutenzione per ascensori e antincendio, da affidare a ditte esterne.

“Inizia, seppur lentamente, a delinearsi la Gela del futuro, - aggiunge il Sindaco Lucio Greco - quella che questa amministrazione ha sempre avuto ben chiara nella propria mente, attingendo a fondi esterni, investendo bene i propri e rispondendo alle reali necessità della città. Il parcheggio di Caposoprano è una delle aree che da anni attende una seria opera di riqualificazione, e adesso finalmente si parte”.



