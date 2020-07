Cronaca 483

Gela, si allontana con la propria canoa e rimane in balia della corrente: 27enne tratto in salvo

E' successo questa mattina nello specchio di mare antistante il lido "Sport Center". Il giovane si sarebbe trovato in difficoltà a causa della rottura della pagaia

12 Luglio 2020

Un giovane ventisettenne che si è ritrovato in difficoltà con la propria canoa allontanatosi dalla costa in balia della corrente del mare è stato salvato questa mattina a Gela.Il fatto è avvenuto alle ore 11:00 circa, nello specchio acqueo antistante il lido “Sport Center”. Il giovane si sarebbe trovato in difficoltà a causa della rottura della pagaia che non gli consentiva il rientro in spiaggia e della corrente che lo aveva progressivamente allontanato a diverse centinaia di metri dalla riva.

L’intervento è scattato subito dopo la segnalazione del padre del giovane che avendolo perso di vista a bordo del piccolo natante su cui si trovava, contattava la sala operativa della Capitaneria di Porto. In soccorso sono intervenuti i militari della Guardia Costiera di Gela a bordo del battello veloce GC B22, i quali sono riusciti prontamente a recuperare il piccolo natante e la persona presente a bordo mettendola in salvo.

Nel ricordare che il rispetto delle regole contenute all’interno dell’Ordinanza di sicurezza balneare costituisce un valido strumento per poter fruire in maniera sicura e responsabile delle spiagge del territorio, si ricorda che per le emergenze in mare è possibile contattare la Guardia Costiera di Gela al Numero Blu 1530, oppure al numero di telefono 0933/917755.

