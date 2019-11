Eventi 504

Gela, shopping natalizio con l'operazione "Parcheggia gratis": ogni 25 euro di spesa un ticket per la sosta

L'iniziativa è stata lanciata da Confcommercio e Casartigiani e sarà valida per il periodo natalizio

Redazione

16 Novembre 2019 16:50

Nel consolidare l’affiatamento delle associazioni datoriali, comunichiamo che tutte le iniziative messe in campo dalla Confcommercio Ascom, attivate dal coordinamento del Centro Storico Gela per il periodo natalizio 2019, sono condivise pienamente da Casartigiani del Golfo di Gela, presieduta da Antonio Ruvio. Per tanto si allarga la partecipazione dei negozi che aderiscono all’operazione “ Parcheggia Gratis”, che rimborserà ai clienti con un acquisto di almeno € 25,00 un ticket per la sosta, e ancora più saranno le attività commerciali che saranno aperte tutte le domeniche di 1 dicembre e fino al 5 gennaio, realizzando un vero e proprio Centro Commerciale Naturale, con lo scopo non solo di far restare a Gela i gelesi, ma di avvicinare i cittadini dei paesi limitrofi.

Inoltre ogni singola attività si sta adoperando a offrire ai clienti strenne natalizie personalizzate, motivando gli avventori a fare acquisti “Sotto Casa” sostenendo l’economia e l’occupazione del territorio.

Annunciamo, che il calendario degli eventi natalizi che abbiamo condiviso con la giunta comunale, è in sostanza pronto, dove molte sono le novità inserite, che saranno ufficializzate in una prossima conferenza stampa dal Sindaco di Gela e la sua giunta con le associazioni datoriali.



Nel consolidare l’affiatamento delle associazioni datoriali, comunichiamo che tutte le iniziative messe in campo dalla Confcommercio Ascom, attivate dal coordinamento del Centro Storico Gela per il periodo natalizio 2019, sono condivise pienamente da Casartigiani del Golfo di Gela, presieduta da Antonio Ruvio. Per tanto si allarga la partecipazione dei negozi che aderiscono all’operazione “ Parcheggia Gratis”, che rimborserà ai clienti con un acquisto di almeno € 25,00 un ticket per la sosta, e ancora più saranno le attività commerciali che saranno aperte tutte le domeniche di 1 dicembre e fino al 5 gennaio, realizzando un vero e proprio Centro Commerciale Naturale, con lo scopo non solo di far restare a Gela i gelesi, ma di avvicinare i cittadini dei paesi limitrofi.

Inoltre ogni singola attività si sta adoperando a offrire ai clienti strenne natalizie personalizzate, motivando gli avventori a fare acquisti “Sotto Casa” sostenendo l’economia e l’occupazione del territorio.

Annunciamo, che il calendario degli eventi natalizi che abbiamo condiviso con la giunta comunale, è in sostanza pronto, dove molte sono le novità inserite, che saranno ufficializzate in una prossima conferenza stampa dal Sindaco di Gela e la sua giunta con le associazioni datoriali.



A Gela il consiglio regionale dell'Ugl, durante i lavori si farà il punto sui fondi del Patto per il Sud

News Successiva "Natale a Gela", presto il programma degli eventi: soggetti pubblici e privati potranno presentare delle proposte

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews