Gela, sfiorata la tragedia: bimbo ha rischiato di annegare nei pressi del lido "La Conchiglia"

A lanciare l'allarme sono stati alcuni bagnanti. Sul posto è intervenuta immediatamente un'ambulanza del 118

Redazione

27 Giugno 2020 20:12

Sfiorata la tragedia oggi pomeriggio a Gela, in un tratto di mare nei pressi del lido La Conchiglia, dove un bimbo di cinque anni, è stato improvvisamente colto da malore e ha rischiato di annegare. Ad accorgersi di tutto e a lanciare l'allarme, sono stati alcuni bagnanti che insieme ai suoi familiari, hanno prestato al piccolo i primi soccorsi. Successivamente è stata chiamata un'ambulanza del 118. Gli operatori, prima di trasferire il bimbo in ospedale per accertamenti, hanno effettuato in spiaggia delle manovre per rianimarlo. Poi la corsa verso il "Vittorio Emanuele" di Gela dove ad attendere l'arrivo del bambino c'erano i sanitari del pronto soccorso che gli hanno prestato le cure del caso.

