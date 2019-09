Cronaca 366

Gela, sette mesi di reclusione per peculato per un 53enne. Eseguito ordine di carcerazione dalla polizia

Dopo le formalità di rito il Comandatore è stato associato presso la Casa Circondariale di Gela dove sconterà la pena

Redazione

25 Settembre 2019 11:14

Lunedì i poliziotti del Commissariato di P.S. di Gela hanno tratto in arresto Emanuele Comandatore, gelese di 53 anni, in esecuzione al provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta. L’uomo deve scontare la pena di sette mesi e sei giorni di reclusione a seguito di condanna definitiva, per il reato di peculato, commesso in Gela tra l’ottobre del 2003 e il giugno del 2005. Dopo le formalità di rito il Comandatore è stato associato presso la Casa Circondariale di Gela dove sconterà la pena.

Lunedì i poliziotti del Commissariato di P.S. di Gela hanno tratto in arresto Emanuele Comandatore, gelese di 53 anni, in esecuzione al provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta. L’uomo deve scontare la pena di sette mesi e sei giorni di reclusione a seguito di condanna definitiva, per il reato di peculato, commesso in Gela tra l’ottobre del 2003 e il giugno del 2005. Dopo le formalità di rito il Comandatore è stato associato presso la Casa Circondariale di Gela dove sconterà la pena.

News Successiva Gela, esploso colpo di lupara contro il magazzino di un imprenditore antiracket

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews