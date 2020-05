Cronaca 241

Gela, sequestrato il lido "La Conchiglia": lo storico stabilimento balneare versava nel degrado più assoluto

La Procura ha accertato la mancata realizzazione dei lavori necessari per evitare la rovina della struttura, ormai fatiscente ed abbandonata da anni

28 Maggio 2020 09:00

Oggi il personale della Capitaneria di Porto di Gela ha posto sotto sequestro la struttura dell’ex lido “La Conchiglia”.

L’edificio, storicamente conosciuto per le attività balneari e per ospitare numerosi eventi mondani, era tra gli immobili demaniali messi a bando da parte dell’Assessorato al Territorio e ambiente della Regione Siciliana.

La misura cautelare, disposta dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica, è stata posta in essere a seguito di un’intensa attività di indagine, grazie alla quale è stata accertata la mancata realizzazione dei lavori necessari per evitare la rovina della struttura, ormai fatiscente ed abbandonata da anni.

Per questo motivo, i militari, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari, hanno provveduto ad apporre i sigilli di sequestro al manufatto, che è stato affidato in custodia giudiziale al medesimo Ufficio Regionale.

I dettagli dell’attività saranno esposti nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Gela, che si terrà il 28 maggio alle ore 11:00, in videoconferenza.

