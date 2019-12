Cronaca 104

Gela, sequestrati botti privi del marchio "CE" in due punti vendita

Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria e il materiale sequestrato è stato affidato in giudiziale custodia

Redazione

31 Dicembre 2019 11:34

Nella giornata di ieri 30 dicembre, in vista delle festività del Capodanno, nel corso di specifici servizi predisposti dal Questore di

Caltanissetta di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici,

i poliziotti del Commissariato P.S. di Gela ha effettuato dei controlli presso attività commerciali sulla regolarità della vendita di

fuochi di artificio.

Nel corso dei controlli, in due punti vendita riconducibili allo stesso proprietario, sono stati sequestrati 54

confezioni di artifizi pirotecnici privi del marchio CE e delle avvertenze di pericolosità.

Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria e il materiale sequestrato è stato affidato in giudiziale custodia.



