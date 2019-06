Cronaca 295

Gela, sequestrate 45 bombole di gas custodite al piano terra di uno stabile: denunciate due persone

I carabinieri hanno accertato che le bombole erano custodite senza autorizzazioni ed erano altamente pericolose

Redazione

21 Giugno 2019 19:09

I carabinieri di Gela hanno rinvenuto un deposito illegale di materiale esplodente e un allaccio abusivo alla rete elettrica con il furto di corrente, denunciando all’autorità giudiziaria due persone già note alle forze dell’ordine. Al piano terra di uno stabile adibito a civili abitazioni in area densamente popolata i Carabinieri hanno rinvenuto 45 bombole di gas di varie dimensioni in buona parte piene custodite senza autorizzazioni in condizioni di alta pericolosità legata ad un allaccio abusivo fatto artigianalmente per sottrarre energia elettrica. I militari dell’Arma con il supporto dei Vigili del Fuoco hanno posto in sicurezza l’area, ponendo sotto sequestro il materiale esplodente e affidandolo poi in custodia a ditta specializzata.Ancora una volta, per la sicurezza collettiva, è risultata determinante la collaborazione della cittadinanza unita alla tempestività dell’intervento.



I carabinieri di Gela hanno rinvenuto un deposito illegale di materiale esplodente e un allaccio abusivo alla rete elettrica con il furto di corrente, denunciando all’autorità giudiziaria due persone già note alle forze dell’ordine. Al piano terra di uno stabile adibito a civili abitazioni in area densamente popolata i Carabinieri hanno rinvenuto 45 bombole di gas di varie dimensioni in buona parte piene custodite senza autorizzazioni in condizioni di alta pericolosità legata ad un allaccio abusivo fatto artigianalmente per sottrarre energia elettrica. I militari dell’Arma con il supporto dei Vigili del Fuoco hanno posto in sicurezza l’area, ponendo sotto sequestro il materiale esplodente e affidandolo poi in custodia a ditta specializzata.Ancora una volta, per la sicurezza collettiva, è risultata determinante la collaborazione della cittadinanza unita alla tempestività dell’intervento.



News Successiva Gela, esplosione al mercatino. La città saluta Tiziana Nicastro: "Sei stata una grande donna e soprattutto una grande mamma"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews