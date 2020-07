Cronaca 335

Gela, scoperta piantagione di cannabis "superskunk" tra le zucchine: arrestato un egiziano

La piantagione, composta da 523 piante pronte per il taglio e lo smercio, era comprensiva di sistema di irrigazione e generatore elettrico

Redazione

11 Luglio 2020 08:38

Mercoledì mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo, collaborati dallo Squadrone Elitrasportato “Cacciatori Sicilia”, in contrada Passo di Piazza a Gela (CL), hanno sequestrato:- una piantagione di cannabis tipo “superskunk”, comprensiva di sistema d’irrigazione e generatore elettrico, composta da 523 piante pronte per il taglio e lo smercio, occultata all’interno di alcune serre dove venivano coltivate zucchine;

- gr. 49,77 di sostanza stupefacente tipo marijuana suddivisa in cinque involucri.

Sul posto i militari sorprendevano un cittadino egiziano di 31 anni domiciliato a Licata (AG), disoccupato, censurato, sprovvisto di permesso di soggiorno, che veniva arrestato in flagranza del reato di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente.

Al termine delle formalità l’arrestato veniva associato presso la casa circondariale di Gela a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la sostanza stupefacente veniva distrutta sul posto.

Ieri l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.



Mercoledì mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo, collaborati dallo Squadrone Elitrasportato “Cacciatori Sicilia”, in contrada Passo di Piazza a Gela (CL), hanno sequestrato:- una piantagione di cannabis tipo “superskunk”, comprensiva di sistema d’irrigazione e generatore elettrico, composta da 523 piante pronte per il taglio e lo smercio, occultata all’interno di alcune serre dove venivano coltivate zucchine;

- gr. 49,77 di sostanza stupefacente tipo marijuana suddivisa in cinque involucri.

Sul posto i militari sorprendevano un cittadino egiziano di 31 anni domiciliato a Licata (AG), disoccupato, censurato, sprovvisto di permesso di soggiorno, che veniva arrestato in flagranza del reato di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente.

Al termine delle formalità l’arrestato veniva associato presso la casa circondariale di Gela a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la sostanza stupefacente veniva distrutta sul posto.

Ieri l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.



News Successiva Imprenditore di Gela suicida perchè la sua azienda non era nella white list. Il Tar: "L'impresa non era mafiosa"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare