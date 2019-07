Cronaca 509

Gela, scontro in via Venezia: auto ferma la corsa dei vigili del fuoco

Un'auto ha imboccato via Venezia scontrandosi con un mezzo dei vigili del fuoco che stava correndo a sirene spiegate

Redazione

23 Luglio 2019 14:38

Scontro tra un'auto e un mezzo dei vigili del fuoco. Mentre questi ultimi stavano percorrendo via Venezia, a sirene spiegate, pronti per spegnere l'ennesimo incendio della giornata, un'auto ha imboccato la strada principale da via Picasso. Lo scontro è stato inevitabile. Il mezzo dei vigili del fuoco ha preso in pieno l'auto che ha fermato la loro corsa con grave danno e ritardo nell'intervento. (Foto Seguo News)

