Gela, scongiurato il licenziamento di due lavoratori Guardia ai Fuochi. L'Ugl esprime soddisfazione

Il sindacato valuta positivamente il lungo confronto in videoconferenza con la Archimede, grazie anche all'intervento della prefettura

Redazione

09 Aprile 2020 10:13

Finalmente dopo tante lotte sindacali, la UGL provinciale di Caltanissetta e Gela, presieduta dal segretario provinciale Andrea Alario, è riuscita in piena emergenza COVID-19, a scongiurare il licenziamento di un dipendente della Compagnia Guardia ai Fuochi ed Antinquinamento da Idrocarburi Archimede di Siracusa in servizio con contratto di appalto presso la Raffineria di Gela, e ad evitare i procedimenti disciplinari a carico di altri quattro dipendenti della Archimede s.r.l. Le questioni partono da lontano, ovvero da quando in occasione di una protesta per la mancata applicazione del contratto di secondo livello da parte dell’azienda, si era proceduto alla proclamazione di uno stato di agitazione sindacale, cui scaturirono poi i relativi provvedimenti disciplinari da parte dell’azienda. L’UGL valuta positivamente il lungo confronto in videoconferenza con la Archimede, che grazie anche all’intervento dell’Ufficio Prefettizio, ha potuto produrre un ottimo risultato nella disamina di tante questioni bollenti, che nel corso del tempo hanno implicato tanto malumore tra i lavoratori con l’epilogo ormai noto sfociato nei provvedimenti disciplinari in capo a quattro dipendenti ed al licenziamento di altri lavoratori, cui grazie all’impegno sindacale di UGL, risultano oggi essere scongiurati. L’UGL, si compiace anche per il fatto che finalmente si sta ritrovando il confronto con un’azienda che fino a ieri appariva sorda alle richieste sindacali ed oggi si è raggiunto un primo obiettivo teso a superare sinergicamente tutte le problematiche pregresse che riguardano le diverse questioni dei lavoratori a partire dalla revisione del contratto di secondo livello, perno chiave di tutti i problemi, cui l’azienda ha dimostrato la piena volontà a collaborare. IL SEGRETARIO UGL UTL Unione Territoriale di Caltanissetta – Gela F.to Andrea Alario

