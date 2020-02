Cronaca 504

Gela, schianto al lungomare: morto un 70enne. Il pensionato è deceduto questa notte in ospedale

La vittima è Andrea Di Benedetto e aveva 70 anni. L'uomo ieri, per cause ancora da accertare, mentre era a bordo della sua macchina si è scontrato con un altro mezzo

Redazione

28 Febbraio 2020 10:38

È deceduto stamattina all’alba Andrea Di Benedetto, 71 anni, l’automobilista vittima del terribile incidente della strada avvenuto ieri sera intorno alle 21 sul lungomare Federico II di Svevia qualche centinaio di metri dopo il Club Nautico. Nell’incidente erano rimaste coinvolte una Fiat «500 X» e una Fiat «Punto». Di Benedetto viaggiava a bordo di quest’ultima. Sul posto erano intervenute ambulanze del 118 e una squadra di emergenza dei Vigili del fuoco. Di Benedetto era rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto ma era stato subito estratto e trasferito in ospedale dove la Tac aveva subito evidenziato un vasto trauma cranico. Purtroppo non ce l’ha fatta. Meno gravi le condizioni di altre due persone, rimaste ferite nel terribile impatto tra le due autovetture. Vano si è rivelato ogni tentativo dei medici del Vittorio Emanuele di Gela di salvare la vita allo sfortunato automobilista, spirato stamattina dopo aver trascorso la notte in condizioni critiche.

