Gela. Scambio di soldi e hashish sotto gli occhi degli agenti. Arrestato pusher in bicicletta

Di seguito alle perquisizioni domiciliari sono stati sequestrati diciotto grammi di hashish e sei di marijuana

Redazione

31 Agosto 2019 15:02

I poliziotti della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Gela, venerdì mattina, hanno tratto in arresto O.S., gelese, venticinquenne, con precedenti giudiziari, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, nel transitare lungo la centralissima via Palazzi, nei pressi dell’ospedale Vittorio Emanuele, hanno notato due persone, uno a bordo di una bicicletta con pedalata assistita e uno a piedi, che si scambiavano velocemente e con fare circospetto qualcosa. Tale atteggiamento ha indotto gli agenti a sospettare di un’attività di spaccio di stupefacenti. Appena la pattuglia della Polizia di Stato si è qualificata l’uomo appiedato ha tentato la fuga, cercando di liberarsi del marsupio nel quale era custodita la sostanza stupefacente appena acquistata, ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti. Il venticinquenne spacciatore è stato, invece, subito bloccato e perquisito dagli agenti che gli hanno sequestrato il denaro appena ricevuto per la cessione dello stupefacente. Gli agenti hanno inoltre eseguito due perquisizioni domiciliari, presso luoghi nella sua disponibilità, un bar sito nelle vicinanze e l’abitazione, entrambe con esito positivo. Sono, infatti, stati trovati e sequestrati in totale circa diciotto grammi di hashish e circa sei di marijuana. Il venticinquenne è stato tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura di Gela, d.ssa Eugenia Belmonte, condotto agli arresti domiciliari. Sabato mattina il Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’arrestato le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di Gela e dell’obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S., con divieto per il venticinquenne di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore serali e notturne.

