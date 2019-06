Cronaca 464

Gela, sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Tiziana Nicastro

Il sindaco ha incontrato la famiglia della donna deceduta dopo essere rimasta vittima dell'esplosione verificatasi al mercatino

Redazione

14 Giugno 2019 17:21

Sarà proclamato il lutto cittadino a Gela nel giorno dei funerali di Tiziana Nicastro, la donna di 42 anni, madre di tre figli, morta dopo giorni di sofferenze, all’Ismett di Palermo dopo essere stata travolta dall’esplosione verificatasi al mercatino rionale di Gela di via Madonna del Rosario, lo scorso 7 giugno. I familiari della vittima, in gravi difficoltà economiche, stamane hanno incontrato il sindaco di Gela, Lucio Greco il quale ha espresso alla famiglia tutto il suo cordoglio e quello dell’amministrazione comunale. Il Comune si farà carico delle spese per venire incontro alla famiglia e per manifestare il cordoglio di un’intera città, rimasta sconvolta per quanto è successo quel maledetto giorno.

