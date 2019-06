Politica 247

Gela, Sammito si dimette dalla giunta: mira alla presidenza del consiglio comunale

Totò Sammito, nominato assessore venerdì scorso, ha appena lasciato l'incarico per far posto probabilmente a Grazia Robilatte

Redazione

04 Giugno 2019 20:10

E’ andato tutto come previsto. Le attese dimissioni di Totò Sammito, nominato assessore venerdì scorso sono appena arrivate. Al suo posto in giunta dovrebbe entrare in giunta Grazia Robilatte, 50 anni, commercialista, espressione del Pd. Robilatte è risultata prima dei non eletti nella lista civica che il Pd ha presentato alle amministrative “Uniti siamo Gelesi”. Alla commercialista, dovrebbe andare la delega al bilancio, tributi, patrimonio, agricoltura, ambiente e rifiuti.Sammito si è dimesso da assessore perché evidentemente, in seno alla maggioranza che sostiene Greco, è stato trovato un accordo per la sua elezione a presidente del consiglio comunale. Nomina per la quale Sammito, non ha mai fatto mistero.



