Cronaca 1361

Gela, Salvatore Scollo è stato ritrovato: il 16enne era scomparso da casa alcuni giorni fa

Il ragazzo sta bene. Per familiari e amici sono stati giorni di angoscia. Era sparito da casa sabato scorso

Redazione

05 Giugno 2020 22:16

Dopo giorni di ricerche, Salvatore Scollo, il 16enne che era scomparso da casa sabato scorso è stato ritrovato e sta bene. In campo, erano scesi gli agenti di polizia, la Croce rossa e la Protezione civile che in questi giorni di angoscia, hanno perlustrato una vasta porzione di area nel territorio nisseno. In campo anche i volontari della Protezione civile Procivi. La notizia aveva fatto rapidamente il giro della città nissena ed erano stati tantissimi gli appelli lanciati sui social. In tanti sui social stanno manifestando la loro gioia per una storia conclusasi a lieto fine.



