Attualita 126

Gela, salta nuovamente la raccolta dell'umido: gli impianti di compostaggio sono off limits

Era già successo mercoledì mattina e il problema si ripeterà anche domani. Saranno garantiti i servizi di raccolta e smaltimento dei food e delle zone sensibili

Redazione

24 Gennaio 2020 15:03

Così come preannunciato le difficoltà per il conferimento della frazione dell'umido continuano. Domani sarà sospesa la raccolta dell'umido- Ci scusiamo sin da ora per il disagio recato ai cittadini, cui si chiede un ulteriore sforzo per gestire questa emergenza che viene monitorata costantemente con il coinvolgimento di tutte le istituzioni anche regionali. Saranno garantiti i servizi di raccolta e smaltimento dei food e delle zone sensibili come ospedale e carcere. Ne danno notizia l'assessore all'Ambiente Grazia Robilatte e il dirigente, Orazio Marino.

Così come preannunciato le difficoltà per il conferimento della frazione dell'umido continuano. Domani sarà sospesa la raccolta dell'umido- Ci scusiamo sin da ora per il disagio recato ai cittadini, cui si chiede un ulteriore sforzo per gestire questa emergenza che viene monitorata costantemente con il coinvolgimento di tutte le istituzioni anche regionali. Saranno garantiti i servizi di raccolta e smaltimento dei food e delle zone sensibili come ospedale e carcere. Ne danno notizia l'assessore all'Ambiente Grazia Robilatte e il dirigente, Orazio Marino.

News Successiva Gela, domani riprende la raccolta dell'organico. L'emergenza però non è cessata

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare