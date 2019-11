Attualita 284

Gela, sacco di rifiuti lasciato per strada. Il presidente del consiglio chiede l'intervento dei vigili urbani per risalire al responsabile

Totò Sammito, ha chiesto oltre che l'intervento della Tekra per la rimozione del sacco anche quello dei vigili urbani

Redazione

22 Novembre 2019 16:33

"Questo è quello che accade in una via di Caposoprano. Ho già chiamato la Tekra ed il comando dei vigili urbani per ispezionare il sacco alla ricerca del responsabile per sanzionarlo". Questo è il post che ha pubblicato il presidente del consiglio comunale di Gela, Totò Sammito per "bacchettare" i cittadini gelesi che si comportano da incivili a non lasciare per strada sacchetti colmi di rifiuti. Il post ha raccolto decine di like e condivisioni oltre che numerosi commenti di "condanna" del gesto da parte di chi ogni giorno effettua la raccolta differenziata e rispetta le regole del vivere civile.

