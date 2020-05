Cronaca 225

Gela, rogo a Montelungo: paura per i residenti di alcune villette. Ad alimentare le fiamme il vento di scirocco

In azione diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno tentando di domare le fiamme che si sono sviluppate nel parco

Redazione

16 Maggio 2020 17:23

Vigili del fuoco impegnati a Gela per un incendio che si è sviluppato nel parco di Montelungo. Le fiamme, hanno lambito anche alcune abitazioni che si trovano nel parco. Sul luogo sono giunti diversi soccorritori per dare manforte ai vigili del fuoco. Presente la protezione civile. Ad alimentare le fiamme il vento di scirocco che soffia da questa mattina in tutta la zona e le alte temperature.

