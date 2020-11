Attualita 146

Gela, Rita Greca nuovo dirigente di Conflavoro Pmi: ricoprirà la delega "Industria ed Innovazione"

"Sono felice - ha dichiararo Greca - di accettare l'incarico che per me vale come un attestato di stima nei miei confronti"

Redazione

18 Novembre 2020 08:30

La Conflavoro PMI – Gela & CL Sud arricchisce la sua squadra di competenze ed esperienze, nonché la sua presenza nel territorio con Rita Greca che ricoprirà il ruolo di Dirigente nei macrosettori "Industria ed Innovazione".“Rita Greca non ha bisogno di presentazioni è una persona dall’indubbio spessore professionale, quindi la persona giusta per ricoprire un ruolo doppiamente delicato come la Dirigenza dell’associazione con delega “Industria ed Innovazione” – afferma Eugenio Catania Presidente di Conflavoro PMI Gela & CL Sud - “delicato” constatata la situazione locale di sostanziale “decommissioning” ed una situazione economica nazionale flagellata dal “Covid-19”.“Quello che serve oggi per uscire dalla crisi economica-sanitaria è la competenza – insiste Catania – noi con l’ingresso di Rita Greca nella squadra continuiamo sulla via già tracciata dal Presidente Regionale Giuseppe Pulara e dal Presidente Nazionale Roberto Capobianco che hanno sempre puntato sulla competenza e professionalità per far crescere la Conflavoro PMI.”

Sono felice di accettare l’incarico che per me vale come attestato di stima nei miei confronti – afferma Rita Greca neo dirigente Industria ed Innovazione Conflavoro PMI Gela & CL Sud – accetto anche per spirito di servizio al mio territorio perché voglio donare la mia esperienza professionale alla mia comunità, consapevole delle tante cose che ho da imparare dalle altre esperienze industriali e professionali del mio territorio.

In meno di 12 mesi, siamo riusciti ad avere una reale presenza sulla parte sud della provincia di Caltanissetta, in particolare abbiamo sedi su Gela, Butera e Riesi – afferma Eugenio Catania legale nonché presidente della Conflavoro PMI Gela & CL Sud – e siamo già una voce ascoltata in tutti i comuni della provincia, questo lo dobbiamo all’approccio serio, professionale e rigoroso con cui affrontiamo tutte le vicende dello sviluppo del territorio.







La Conflavoro PMI – Gela & CL Sud arricchisce la sua squadra di competenze ed esperienze, nonché la sua presenza nel territorio con Rita Greca che ricoprirà il ruolo di Dirigente nei macrosettori "Industria ed Innovazione".“Rita Greca non ha bisogno di presentazioni è una persona dall’indubbio spessore professionale, quindi la persona giusta per ricoprire un ruolo doppiamente delicato come la Dirigenza dell’associazione con delega “Industria ed Innovazione” – afferma Eugenio Catania Presidente di Conflavoro PMI Gela & CL Sud - “delicato” constatata la situazione locale di sostanziale “decommissioning” ed una situazione economica nazionale flagellata dal “Covid-19”.“Quello che serve oggi per uscire dalla crisi economica-sanitaria è la competenza – insiste Catania – noi con l’ingresso di Rita Greca nella squadra continuiamo sulla via già tracciata dal Presidente Regionale Giuseppe Pulara e dal Presidente Nazionale Roberto Capobianco che hanno sempre puntato sulla competenza e professionalità per far crescere la Conflavoro PMI.”

Sono felice di accettare l’incarico che per me vale come attestato di stima nei miei confronti – afferma Rita Greca neo dirigente Industria ed Innovazione Conflavoro PMI Gela & CL Sud – accetto anche per spirito di servizio al mio territorio perché voglio donare la mia esperienza professionale alla mia comunità, consapevole delle tante cose che ho da imparare dalle altre esperienze industriali e professionali del mio territorio.

In meno di 12 mesi, siamo riusciti ad avere una reale presenza sulla parte sud della provincia di Caltanissetta, in particolare abbiamo sedi su Gela, Butera e Riesi – afferma Eugenio Catania legale nonché presidente della Conflavoro PMI Gela & CL Sud – e siamo già una voce ascoltata in tutti i comuni della provincia, questo lo dobbiamo all’approccio serio, professionale e rigoroso con cui affrontiamo tutte le vicende dello sviluppo del territorio.







News Successiva Paolo Mariani nominato Questore: ha iniziato la sua carriera nel 1990 al Commissariato di Gela durante la guerra di mafia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare