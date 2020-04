Attualita 238

Gela, riprendono le attività di manutenzione del verde pubblico: dipendenti della Ghelas lavoreranno in sicurezza

Gli interventi erano stati sospesi in ottemperanza al decreto governativo. A collaborare con la Ghelas, anche 26 lavoratori dell'assegno civico

17 Aprile 2020 20:11

Da lunedì riprendono le attività di manutenzione del verde pubblico e di decoro urbano, interrotti per l’emergenza Coronavirus. In totale sicurezza gli operatori della Ghelas, collaborati da 26 lavoratori destinatari dell’Assegno civico, si occuperanno delle aree verdi del quartiere Macchitella e delle rotonde cittadine. Ne danno notizia l’assessore al Decoro Urbano Giuseppe Licata e l'assessore all'Igiene Grazia Robilatte, che ha spiegato come gli interventi siano stati sospesi in ottemperanza al decreto governativo.

