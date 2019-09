Eventi 140

Gela, ripartono i laboratori del Civico 111: spazio all'arte, al teatro, corsi di pittura e inglese

La galleria di via Senatore Damaggio, a pochi passi dal centro storico, è pronta a ricominciare con l'apertura di nuovi laboratori

Redazione

24 Settembre 2019 15:53

Nuovo anno di attività per il Civico 111. Inaugurato il 25 novembre del 2017, la galleria di via Senatore Damaggio 111, a pochi passi dal centro storico di Gela, torna più carico che mai. Trascorsa la pausa estiva, tutti i laboratori sono finalmente pronti a ripartire.

Tra questi ci saranno, anche quest’anno, i corsi di inglese e preparazione Cambridge con il tutor madrelingua Rocky Venezia e quello di disegno e pittura per piccoli e grandi con il Maestro Fortunato Pepe. Riconfermata anche Giuliana Fraglica con il laboratorio teatrale “Indovina chi recita stasera”, che proprio lo scorso anno ha ottenuto un importante seguito di partecipanti tra bambini e famiglie che si sono divertiti ad assistere a un’esperienza nuova e originale di fare teatro.

Spazio anche alla digitalizzazione e all’importanza dei social media con il laboratorio curato dal dottor Lorenzo Mulè. Non mancheranno, ovviamente, gli appuntamenti culturali. In programma mostre, presentazioni e tanto altro per riconfermare anche quest’anno l’impegno intrapreso due anni fa: promuovere l’arte a trecentosessanta gradi in nome di un riscatto socio-culturale del territorio.

“Quest’anno ci saranno tantissime novità – hanno affermato orgogliosi i responsabili – ma le sveleremo pian piano. Intanto, invitiamo gli interessati a venirci a trovare in occasione dell’open day. I tutor dei laboratori saranno disponibili ad accoglierli nei vari info-point che saranno allestiti in galleria”. L’appuntamento è per sabato 28 settembre. Si inizierà dalle 17:00 con gli info-point di inglese e di digitalizzazione si proseguirà dalle 18:00 in poi con quelli di teatro e pittura. I corsi sono promossi dall’associazione Uncle Jack.

