Attualita 233

Gela, rimosso il materiale ferroso che era nello specchio d'acqua antistante un lido del lungomare

Il problema si trascinava dal 2015. A rimuovere il materiale ferroso, è stata la Ghelas con la Capitaneia che ha svolto il lavoro propedeutico

Redazione

03 Luglio 2020 22:58

Eisolto a Gela un problema che si trascinava dal 2015, rovinando uno dei tratti più belli del lungomare. Pur non essendo di sua competenza, l'amministrazione comunale, ha infatti, messo a disposizione uomini e mezzi della Ghelas per la rimozione del materiale ferroso nello specchio acqueo antistante un lido.

Naturalmente c’è stato un lavoro propedeutico affidato alla Capitaneria di Porto, che ha effettuato i sopralluoghi e disposto tutto il necessario per la messa in sicurezza, insieme anche ad alcuni volontari. Ne da notizia il sindaco di Gela, Lucio Greco

Eisolto a Gela un problema che si trascinava dal 2015, rovinando uno dei tratti più belli del lungomare. Pur non essendo di sua competenza, l'amministrazione comunale, ha infatti, messo a disposizione uomini e mezzi della Ghelas per la rimozione del materiale ferroso nello specchio acqueo antistante un lido.

Naturalmente c’è stato un lavoro propedeutico affidato alla Capitaneria di Porto, che ha effettuato i sopralluoghi e disposto tutto il necessario per la messa in sicurezza, insieme anche ad alcuni volontari. Ne da notizia il sindaco di Gela, Lucio Greco

News Successiva Videosorveglianza nelle scuole di Gela, acquistate sei telecamere: spesi 36mila euro

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare