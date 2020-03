Attualita 510

Gela, rimosse le panchine dalle principali piazze della città: erano luoghi di ritrovo per molti anziani

La Ghelas ha proceduto all'eliminazione delle panchine in piazza Umberto I e in piazza San Francesco

Redazione

13 Marzo 2020 10:42

Per evitare assembramenti e quindi prevenire eventuali contagi, dopo le varie segnalazioni circolate sui social, sulla presenza di persone, soprattutto anziani, in piazza Umberto I a Gela e in piazza San Francesco, davanti al municipio, la Ghelas, stamane ha proceduto a rimuovere le panchine che erano collocate nelle due principali piazze della città. A darne notizia, tramite un post pubblicato su Facebook, è stato l'amministratore delegato della Ghlelas, Francesco Trainito scrivendo: "No panchine, no party". Adesso si intervenga anche in piazza San Giacomo dove in questi giorni è stata notata la presenza d molti anziani.

Per evitare assembramenti e quindi prevenire eventuali contagi, dopo le varie segnalazioni circolate sui social, sulla presenza di persone, soprattutto anziani, in piazza Umberto I a Gela e in piazza San Francesco, davanti al municipio, la Ghelas, stamane ha proceduto a rimuovere le panchine che erano collocate nelle due principali piazze della città. A darne notizia, tramite un post pubblicato su Facebook, è stato l'amministratore delegato della Ghlelas, Francesco Trainito scrivendo: "No panchine, no party". Adesso si intervenga anche in piazza San Giacomo dove in questi giorni è stata notata la presenza d molti anziani.

Gela, la Confcommercio invita i supermercati a rimanere chiusi per due domeniche: il personale ha bisogno di riposo

News Successiva Coronavirus, chiusi gli sportelli al pubblico a Caltanissetta e Gela: garantiti i servizi on line

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare